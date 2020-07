È ufficiale: il 14 settembre si torna a scuola (Di sabato 25 luglio 2020) Finalmente è ufficiale. Le scuole riapriranno il 14 settembre (fino a contr’ordine). Sì, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal secondo lunedì di settembre e rende genitori un po’ più tranquilli. Leggi su vanityfair

