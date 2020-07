Difesa Fontana, risarcito in coscienza cognato (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 25 LUG - "Quando è venuto a sapere della fornitura, per evitare equivoci gli ha detto di trasformarla in donazione e lo scrupolo di aver danneggiato suo cognato lo ha indotto in ... Leggi su corrieredellosport

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Caso camici, difesa Fontana: 'Risarcito in coscienza il cognato' #AttilioFontana - MediasetTgcom24 : Caso camici, difesa Fontana: 'Risarcito in coscienza il cognato' #AttilioFontana - gianrollandi : Il tweet di Salvin1 a difesa dei #camici 'REGALATI' dalla famiglia #Fontana ai medici #lombardi , conferma che l'… - man29ny : RT @NicolaRaiano: Attilio #Fontana indagato (anche) per la fornitura di camici. E #Salvini, per difesa, la butta a caciara. Essere indaga… - iconanews : Difesa Fontana, risarcito in coscienza cognato -