Di Campli attacca Totti: «Non può fare l’agente e chiamare chi vuole, lui bara» (Di sabato 25 luglio 2020) Le dichiarazioni dell’agente Donato Di Campli contro Francesco Totti, diventato procuratore. Queste le sue parole Francesco Totti, dopo aver appeso gli scarpini al calcio è diventato procuratore, creando la sua agenzia. Donato Di Campli, procuratore, attacca Totti ai microfoni de Il Foglio. L’ACCUSA – «Grande giocatore e icona del calcio mondiale, ma fare il procuratore è un altro sport a cui bisogna saper giocare, non barare. Francesco non può operare in Italia dove gli agenti per definirsi tali sono costretti a sostenere test e prove durissime, solo perché il presidente del Coni gli concede l’uso della licenza inglese il cui ottenimento non prevede alcun esame di abilitazione. Io ... Leggi su calcionews24

