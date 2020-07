De Zerbi a Dazn: "Mancata convinzione, Napoli gioca bene e pressa. Noi come il Barça? Gattuso è furbo..." (Di domenica 26 luglio 2020) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: "Non ho tanto da rimproverare, abbiamo fatto bene nel primo e nel secondo tempo. L'-10 di Hysaj è arrivato da una situazione rivedibile. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Sassuolo, De Zerbi a Dazn: ”Noi come il Barca? Tattica di Gattuso.… - tuttonapoli : De Zerbi a Dazn: 'Mancata convinzione, Napoli gioca bene e pressa. Noi come il Barça? Gattuso è furbo...' - Monte_217 : Preparatevi a sentire qualche porcone di De Zerbi entrare nei microfoni di DAZN #NapoliSassuolo - MRC_typing : DAZN: Napoli e Sassuolo che usano armi simili per attaccare, e gli allenatori hanno anche un look simile De Zerbi:… - daygoldexp : Diletta leotta: de Zerbi e gattuso hanno lo stesso look Gattuso: polo blu De zerbi: semplice maglia nera Stasera… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Dazn De Zerbi a Dazn: "Mancata convinzione, Napoli gioca bene e pressa. Noi come il Barça? Gattuso è... Tutto Napoli Sassuolo, De Zerbi: «Manca convinzione. Gattuso ha fatto il furbo»

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di DAZN la sfida persa contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Non ho tanto da rimproverare perché abbiamo fatto bene sia nel primo che n ...

Sassuolo, De Zerbi: “È mancata un po’ di convinzione, ma non ho niente da rimproverare”

“Non ho tanto da rimproverare, abbiamo giocato bene in entrambi i tempi. Chiedo un po’ più di convinzione, abbiamo fatto bene tutto il resto. Per vederci uscire coi tre punti possiamo fare qualcosa in ...

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di DAZN la sfida persa contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Non ho tanto da rimproverare perché abbiamo fatto bene sia nel primo che n ...“Non ho tanto da rimproverare, abbiamo giocato bene in entrambi i tempi. Chiedo un po’ più di convinzione, abbiamo fatto bene tutto il resto. Per vederci uscire coi tre punti possiamo fare qualcosa in ...