Da Roma a Sabaudia, ambulante positivo al Covid viola quarantena per andare in spiaggia (Di sabato 25 luglio 2020) Bloccato ieri un bengalese positivo al Covid mentre scendeva da un bus a Sabaudia, per andare in spiaggia a vendere la sua merce. Le autorità sanitarie stanno ora rintracciando i passeggeri dei mezzi con cui l’uomo ha viaggiato. Un venditore ambulante bengalese di 46 anni, rientrato di recente dal suo paese d’origine e risultato positivo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

