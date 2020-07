Comune di Formia chiuso: trovata positiva al Coronavirus una dipendente (Di sabato 25 luglio 2020) Nuovo caso di positività al Coronavirus nel Lazio che provoca la chiusura del Comune di Formia: ad essere contagiata è una dipendente Coronavirus che continua a provocare disagi in Italia. I nuovi contagi rivelati nelle ultime settimane ed i relativi focolai tornano a spaventare gli italiani. Il periodo del lockdown è ormai lontano, ma il timore che le chiusure possano tornare in vigore rimane. Nel Lazio nella giornata di ieri sono stati registrati 18 nuovi casi, di cui 13 di questi provenienti dall’estero. Oggi, in attesa del bollettino giornaliero sui dati del contagio, spunta una persona positiva nel Comune di Formia. Ad essere contagiata è una dipendente che provoca la chiusura della struttura. ... Leggi su bloglive

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Formia, positiva al Coronavirus una dipendente del comune - CorriereCitta : Formia, positiva al Coronavirus una dipendente del comune - infotemporeale : FORMIA | Coronavirus, positiva dipendente comunale: chiuso il Comune per sanificazione - LaNotPontina : Mario Taglialatela è stato nominato dal Sindaco Villa nuovo Capo di Gabinetto al Comune di Formia. #formia… - LaNotPontina : Mario Taglialatela è stato nominato dal Sindaco Villa nuovo Capo di Gabinetto al Comune di Formia. #formia… -