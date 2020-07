Cast e personaggi di Good Girls 3 su Netflix dal 26 luglio, ripartono i loschi affari di Beth, Ruby e Annie (Di sabato 25 luglio 2020) L'attesa per i nuovi episodi della crime dramedy creata da Jenna Bans per NBC sta per concludersi: l'arrivo di Good Girls 3 su Netflix è fissato infatti per domenica 26 luglio. Il primo trailer, rilasciato a gennaio in attesa della messa in onda negli Stati Uniti, passa rapidamente in rassegna la lunga lista di crimini commessi da Beth, Ruby e Annie e aiuta a riprendere il filo degli eventi rimasti in sospeso con il cliffhanger del secondo finale di stagione. Nell'ultimo episodio di Good Girls 2, infatti, Beth trova il coraggio di premere il grilletto contro il suo boss-amante Rio e, credendo di essersene liberata una volta per tutte, avvia con la sorella e l'amica un nuovo business: la creazione e il ... Leggi su optimagazine

Cast e personaggi de Il Complotto Contro l'America, su Sky Atlantic l'incubo fascista dal romanzo di Philip Roth OptiMagazine Inga Lindstrom Una sposa in fuga film stasera in tv 24 luglio: cast, trama, streaming

Emma e Paul stanno per convolare a nozze. E’ tutto pronto per la cerimonia sulla riva del canale di Gota, quando, in un momento di panico, Emma si da alla fuga. Le famiglie degli sposi avviano le rice ...

Baby 3, fuori il trailer: nel cast anche la figlia di Asia Argento e Morgan

Netflix ha diffuso l’atteso trailer di “Baby 3”. La terza stagione sarà l’ultima della serie made in Italy, in arrivo a settembre 2020. Le prime immagini rivelano il mese d’uscita, aumentando l’hype d ...

