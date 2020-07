Cambio di programma, il concerto di Gazzè avrà uno scenario diverso (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cambio di programma, o meglio Cambio di location per l’ultimo evento dell’edizione 2020 del Bct, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Il concerto di Max Gazzè, organizzato dall‘Ofb, che era previsto in origine a Piazza Cardinal Pacca, passa al Teatro Romano. L’ufficialità è arrivata poco fa. Non cambia nulla in termini di organizzazione, comunque saranno rispettati tutti gli standard di protezione, controllo e distanziamento. Una decisione che ha una duplice visione. Da un lato è vero che lo scenario è maggiormente suggestivo e su questo non c’è dubbio ma, dall’altro, è oggettivo il fatto che potranno accedere all’evento un numero di persone ... Leggi su anteprima24

gcfto_okyo : @bright4wan okay cambio di programma quindi inizierò ad ascoltare gli nct 127 e farò a gradi ! GRAZIE UFF SCUSA PER IL DISTURBO ?? - cicalina13 : RT @ledep: Sommerso da una marea di impegni che mai avrei pensato di dover sbrigare (oggi sono su Twitter solo perché piove e ci sono 5 gra… - federicogemmo : i leader politici non credono in quello che dicono Se c’è un cambio di trend nel sentiment dei cittadini è ovvio s… - UmbriaVivo : ARS Contemporanea, cambio di programma dopo il maltempo di ieri - MoriMrc : @slimnessseeker @AmataSalvo @ItaliaNewsYT Paragone non ha bisogno di nessuno. Lui ha visibilità noi no. Casomai sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambio programma Fano jazz by the sea Cambio di programma il Resto del Carlino Presentata la Settimana Rosa. Gnassi agli amministratori: "Tenersi uniti"

L’emergenza sanitaria spalma la Notte Rosa: gli oltre 300 eventi in programma si terranno su sette giorni, dal 3 al 9 agosto. Il cambio, dopo 14 edizioni con la formula del week end, è la risposta all ...

RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Spezia pareggia, Crotone in Serie A. Chievo ed Empoli ok, in coda cadono Juve Stabia e Pescara

23.00 Il Live della 36^ giornata termina qui. Non mi resta che augurarvi una buona serata ed invitarvi a restare su TuttoB per le dichiarazioni dei protagonisti 22.56 Terminate tutte le gare. Lo Spezi ...

L’emergenza sanitaria spalma la Notte Rosa: gli oltre 300 eventi in programma si terranno su sette giorni, dal 3 al 9 agosto. Il cambio, dopo 14 edizioni con la formula del week end, è la risposta all ...23.00 Il Live della 36^ giornata termina qui. Non mi resta che augurarvi una buona serata ed invitarvi a restare su TuttoB per le dichiarazioni dei protagonisti 22.56 Terminate tutte le gare. Lo Spezi ...