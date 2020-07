Ancelotti: “Vorrei vivere una lunga esperienza con l’Everton, ha progetti ambiziosi” (Di sabato 25 luglio 2020) Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato dell’esperienza maturata fin qui con il club e del suo futuro. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Il fatto di essere apprezzato fa molto piacere, crea in me una grande soddisfazione, ma anche responsabilità. Sono apprezzato per quello che ho fatto, ma il mio obiettivo è quello di esserlo per quello che andrò a fare. Mi sento parte integrante di questo progetto, che spero continui a lungo. Non ho mai avuto esperienze lunghissime nella mia carriera e mi piacerebbe farlo qui. Il Liverpool per arrivare al top ci ha messo cinque anni, non l’ha fatto dall’oggi al domani. Nell’Everton c’è il progetto di costruire un nuovo stadio e l’ambizione di lottare per le posizioni europee, mi piacerebbe farne parte a ... Leggi su alfredopedulla

JuventusNext : @monojuve Assolutamente d'accordo, io non ho mai inseguito l'idea del bel gioco necessario, quello che conta è vinc… - KristianDamico : @SpudFNVPN Io intendevo solo ironizzare su Ancelotti, non vorrei essere frainteso ahahah - 007Vincentxxx : @ilfattovideo E vero che il campionato per il #Napoli non ha più interesse ma fare queste figure non ci sono commen… - ma_allora : @nili987 Ancelotti non l'ha mai usato però nel suo ruolo di ala. Io vorrei avere le tue certezze nel giudicare un c… - GenCar5 : Io non vorrei che la Coppa Italia, l'insipienza di Ancelotti vs il buon impatto di Gattuso, ritardino un profondo r… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti “Vorrei fotogallery - coppa italia, napoli inter 1-1: le immagini del match IlCorrierino.com