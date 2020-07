Amber Heard e Bianca Butti affrontano Johnny Depp in tribunale (Di sabato 25 luglio 2020) Amber Heard e la fidanzata unite in tribunale pronte alla guerra legale Amber Heard e la sua fidanzata Bianca Butti sono tanto unite e si sostengono a vicenda durante la guerra in tribunale contro Johnny Depp. La questione dei maltrattamenti e delle violenze si fa sempre più aspra. Si parla di questa storia ormai da anni, a breve forse si giungerà al termine. Se inizialmente sembravano essere delle accuse infondate, proprio in quest’ultimo periodo qualcuno ha confermato di aver visto la donna piena di lividi e gonfiori ogni qualvolta Johnny Depp ritornava da un viaggio e ripartiva per lavoro. Delle coincidenze strane per essere soltanto tali. Nel frattempo grazie a ... Leggi su kontrokultura

