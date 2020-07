Zé Maria, l’unico allenatore ad essere stato esonerato due volte in una settimana dalla stessa squadra (Di sabato 25 luglio 2020) Josè Marcelo Ferreira, in arte Zé Maria, compie oggi 47 anni. Inizia a giocare in patria con Portuguesa, Sergipe, Ponte Preta e Flamengo. Nel 1996 passa al Parma. Nel 1998 viene ceduto al Perugia, che lo spedisce subito in prestito al Vasco da Gama. Nel 2000, però, torna in Umbria. Da quel momento colleziona oltre 130 partite nel nostro campionato, la storica vittoria della Coppa Intertoto nel 2003 e sopratutto gol, cross e assist. Arriva la chiamata dell’Inter. Due discrete stagioni, poi va al Levante. Esperienze con Sheffield Utd, Portuguesa e Città di Castello per chiudere la carriera da calciatore. Decide di restare a vivere in Italia, dove fonda una scuola calcio per bambini, di cui è socio e inizialmente anche allenatore (Zé Maria-Virtus Foligno). Nel 2010 frequenta uno stage ... Leggi su calcioweb.eu

