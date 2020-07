Violenza a Catania, 27enne picchia la moglie per avere la card del reddito di cittadinanza (Di venerdì 24 luglio 2020) «Dammi la card del reddito di cittadinanza». Al rifiuto della moglie giù con le botte. Un’altra storia di Violenza, stavolta a Misterbianco, nel catanese. I carabinieri hanno arrestato un 27enne che per farsi riconsegnare la card non avrebbe esitato a picchiare la moglie 26enne. L’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, ha aggredito la donna, giudicata poi guaribile in 10 giorni. Lei cercava di fargli capire che la card rappresentava l’unica fonte di sostentamento per lei stessa e il figlio di 13 mesi. L’aggressione alla moglie, l’arrivo dei carabinieri La moglie ha chiamato i carabinieri dopo essere stata aggredita. L’uomo da ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : Aggredire un uomo di 72 anni alle spalle, prenderlo a calci con inaudita violenza, schiacciargli il volto con il pi… - SecolodItalia1 : Violenza a Catania, 27enne picchia la moglie per avere la card del reddito di cittadinanza - NewSicilia : #Dramma familiare e storia di #violenza a #Misterbianco. #Catania #Cronaca #Newsicilia - NewSicilia : #Violenza a #SanBerillo, donna ferita da ladri. #Catania #Cronaca #Newsicilia - andrea61990928 : RT @matteosalvinimi: Aggredire un uomo di 72 anni alle spalle, prenderlo a calci con inaudita violenza, schiacciargli il volto con il piede… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza Catania Catania, violenza su una ragazzina minorenne. In manette un trentottenne La Stampa Il pestaggio di un nero tra gli scandali nella caserma di Piacenza: 4 i carabinieri siciliani coinvolti

Torture, spaccio, violenza nella caserma degli orrori. C'è anche la storia di un pestaggio a un nero tra gli scandali che hanno coinvolto alcuni carabinieri a Piacenza. E sono complessivamente quattro ...

India: bambina di 3 anni violentata e uccisa da due uomini

Una bambina di 3 anni è stata violentata e uccisa da due uomini ... Rompe due denti alla figlia e la tiene legata per 9 ore al seggiolone: arrestata madre 23enne a Catania / 3. Bimba di 3 anni muore ...

Torture, spaccio, violenza nella caserma degli orrori. C'è anche la storia di un pestaggio a un nero tra gli scandali che hanno coinvolto alcuni carabinieri a Piacenza. E sono complessivamente quattro ...Una bambina di 3 anni è stata violentata e uccisa da due uomini ... Rompe due denti alla figlia e la tiene legata per 9 ore al seggiolone: arrestata madre 23enne a Catania / 3. Bimba di 3 anni muore ...