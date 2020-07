Via dei Mille, nuova rotatoria per migliorare traffico e sicurezza (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Sono stati ufficialmente presentati questa mattina, a Salerno, a partire dalle nove, i lavori della nuova rotatoria in via dei Mille (intersezione via Rocco Cocchia e via Verrengia) ai confini tra Quartiere Italia e Quartiere Europa. Non ha partecipato alla conferenza il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, di cui era stata annunciata la presenza. Ad illustrare i dettagli dell’intervento il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l’assessore alla mobilità Mimmo De Maio che si sono soffermati sull’importanza della sicurezza che garantirà l’intervento. “Mi auguro che ci saranno tempi brevi” ha detto De Maio che ha ringraziato alcuni edifici scolastici che hanno ceduto piccoli spazi per consentire la ... Leggi su anteprima24

valigiablu : Licenziato il direttore del sito di notizie ungherese 'Index', uno dei pochi media indipendenti rimasti nel paese [… - GiovanniToti : Finiscono con una suonata di clason dei mezzi pesanti, le prove di carico sul Ponte Genova San Giorgio. Questo cant… - LegaSalvini : ALTRI SBARCHI A LAMPEDUSA: HOTSPOT PIENO, AL VIA IL TRASFERIMENTO DEI MIGRANTI - marziani52 : Arrestato maresciallo dei Carabinieri: sottraeva refurtiva e depistava le indagini - Il Messaggero… - antonie53605448 : INNER WHELL INTERNATIONAL CLUB BARI ALTO TERRA DEI PEUCETI -

Ultime Notizie dalla rete : Via dei Firenze, completati i lavori in via dei Serragli: domani l'apertura al transito 055firenze Modulo abitativo in fiamme, serata di paura: l'intervento dei vigili del fuoco

OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 22:30 a Osimo in via Soderini per l'incendio di un modulo abitativo nei pressi di un'abitazione. La squadra sul posto ha spento ...

Euro mostra i muscoli contro il dollaro, sfonda quota $ 1,16 per la prima volta in due anni

L‘euro prosegue sulla via dei rialzi sul dollaro imboccata nelle precedenti sedute. La moneta unica, per la prima volta dal 16 ottobre 2018 quando aveva toccato gli 1,1622 dollari, è tornata sopra 1,1 ...

OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 22:30 a Osimo in via Soderini per l'incendio di un modulo abitativo nei pressi di un'abitazione. La squadra sul posto ha spento ...L‘euro prosegue sulla via dei rialzi sul dollaro imboccata nelle precedenti sedute. La moneta unica, per la prima volta dal 16 ottobre 2018 quando aveva toccato gli 1,1622 dollari, è tornata sopra 1,1 ...