Trono Over, Enzo Capo amante del lusso: il rapporto con il denaro e le ex (Di venerdì 24 luglio 2020) Enzo Capo si è fatto conoscere al pubblico di Canale 5 durante la sua esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. La sua conoscenza con Pamela Barretta l’ha portato a prendere la decisione di lasciare il programma. Ma la loro storia d’amore, in poco tempo, ha subito duri colpi. In particolare, i due hanno … L'articolo Trono Over, Enzo Capo amante del lusso: il rapporto con il denaro e le ex proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Andynerves : #TemptationIsland Annamaria la voglio in Gomorra.. O anke al trono over - Methamorphose30 : RT @Olty86: Lorenzo che caccia la single, per far stare solo Antonio e fargli capire che ha fatto delle cazzate. MARIA PIAZZA LORENZO COME… - Chicca_colors : RT @Olty86: Lorenzo che caccia la single, per far stare solo Antonio e fargli capire che ha fatto delle cazzate. MARIA PIAZZA LORENZO COME… - Carlapinnaa : RT @Olty86: Lorenzo che caccia la single, per far stare solo Antonio e fargli capire che ha fatto delle cazzate. MARIA PIAZZA LORENZO COME… - Morgenstern_DW : RT @Olty86: Lorenzo che caccia la single, per far stare solo Antonio e fargli capire che ha fatto delle cazzate. MARIA PIAZZA LORENZO COME… -