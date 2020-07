Tom Cruise e Brad Pitt erano la prima scelta per Le Mans '66 - La grande sfida (Di venerdì 24 luglio 2020) Tom Cruise e Brad Pitt si erano seduti al tavolo per la lettura dello script di Le Mans '66 - La grande sfida, ma alla fine l'accordo economico non è stato trovato. Era già noto l'interessamento di Tom Cruise a recitare nel biopic per Le Mans '66 - La grande sfida. Grazie al Comic-Con@Home apprendiamo che in realtà Cruise e il collega Brad Pitt erano la prima scelta per il progetto e avevano anche partecipato a una lettura del copione. A rivelarlo è il regista Joseph Kosinski, inizialmente coinvolto nel progetto prima che subentrasse James Mangold: "Il ... Leggi su movieplayer

Dopo aver scioccato il mondo con l’idea di girare un film nello spazio, Tom Cruise potrebbe essere un po’ più vicino alla ricerca di un partner che si unirà a lui e al regista Doug Liman in questo pro ...

