Roma: omaggio a Verdone, targa al 'palo morte' di 'Un sacco bello' (Di venerdì 24 luglio 2020) "Magari me viene er Covid, lo sdereno co' 10 minuti". Quarant'anni dopo, lo spirito del bullo Enzo di 'Un sacco bello', esordio cinematografico di Carlo Verdone, è più vivo che mai tra i fan che attendono l'arrivo del regista tra il Tufello e Val Melaina. C'è da festeggiare un un'anniversario di quelli tondi, quarant'anni dal film che ha lanciato il grande attore e regista icona di una Roma popolare, malinconica e al tempo stesso sofisticata. In una rotatoria all'ombra dei palazzoni grigi di via Giovanni Conti, il Municipio III di Roma ha deciso di omaggiare l'artista apponendo una targa in ricordo del 'palo della morte', un lampione con il simbolo del teschio dove nel film Enzo incontrava l'amico Sergio (Renato Scarpa) per ... Leggi su agi

Explora_Roma : ?? Da oggi lo Shop di Explora è anche online su - RBcasting : SalinaDocFest a Roma dal 18 al 20 settembre e a Salina dal 24 al 26 settembre. Omaggio a Ettore Scola con Pif e le… - RelaisGiulia : ?? ROMA WEEKEND ?? ? Siete pronti a godervi un concerto all'aperto sotto il cielo di Villa Borghese? ? Are you ready… - Catiaasroma : Buon compleanno mio capitano. A te mi sono affezionata perché sei sempre stato me incarnando il valore più alto del… - HuaweiMobileIT : RT @HuaweiServiceIT: Hai bisogno di una consulenza o supporto? Passa nei Huawei Service Center di Roma, Catania e Milano per il #CustomerCa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma omaggio Roma: omaggio a Verdone, targa al 'palo morte' di 'Un sacco bello' AGI - Agenzia Giornalistica Italia Roma: omaggio a Verdone, targa al 'palo morte' di 'Un sacco bello'

In una rotatoria all'ombra dei palazzoni grigi di via Giovanni Conti, il Municipio III di Roma ha deciso di omaggiare l'artista apponendo una targa in ricordo del 'palo della morte', un lampione con ...

Riva Ligure, la rassegna letteraria “Sale in zucca” apre con la presentazione del libro Zukki di Fata Zucchina

Un pubblico numeroso e ben distanziato nel rispetto delle norme sanitarie anti covid ha dato il via alla rassegna “Sale in Zucca”, promossa dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni in collaborazio ...

In una rotatoria all'ombra dei palazzoni grigi di via Giovanni Conti, il Municipio III di Roma ha deciso di omaggiare l'artista apponendo una targa in ricordo del 'palo della morte', un lampione con ...Un pubblico numeroso e ben distanziato nel rispetto delle norme sanitarie anti covid ha dato il via alla rassegna “Sale in Zucca”, promossa dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni in collaborazio ...