Roma, incidente in monopattino: 83enne grave in ospedale (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma: un 83enne è arrivato, in codice rosso, all’ospedale dopo esser stato vittima di un incidente con il suo monopattino. Sequestrato il mezzo e una GoPro. Roma: iniziano ad essere numerosi gli incidenti in monopattino, ma questo, in particolare, è del tutto particolare, se si pensa al fatto che il conducente è un 83enne, al … L'articolo Roma, incidente in monopattino: 83enne grave in ospedale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : Due preghiere per i lavoratori deceduti e le loro famiglie, ma non basta: bisogna investire di più e meglio per la… - PLRomaCapitale : #Roma - Lungotevere Flaminio: prossimità Via Luigi Canina #incidente - jacklamotta75 : RT @romatoday: roma Pincio, perde controllo del monopattino e cade: grave anziano. Ipotesi mezzo modificato - Antincivili : RT @romatoday: roma Pincio, perde controllo del monopattino e cade: grave anziano. Ipotesi mezzo modificato - PLRomaCapitale : #Roma - Via del Foro Italico: altezza Via dei Campi Sportivi #traffico rallentato causa #incidente in direzione Tor di Quinto -