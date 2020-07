Rmc Sport conferma: Osimhen al Napoli, l’annuncio stasera o domani (Di venerdì 24 luglio 2020) Come già preannunciato dal suo amico giornalista, l’affare tra il Napoli e il Lille per Osimhen è ormai concluso. Quel che cambia sono le cifre. Per Oma Akatugba, il Napoli verserà al Lille 50 milioni. Per Rmc Sport, la cifra pattuita tra i due club è di 60 milioni più bonus. Bonus che secondo Rmc ammonterebbero addirittura a 81 milioni. Francamente crediamo che la cifra più attendibile sia 50 più bonus. L’annuncio dovrebbe avvenire o stasera o domani. #Mercato @RMCSport annonce qu’Osimhen et Naples, c’est enfin fait ! Les deux clubs ont trouvé un accord avoisinant 60 millions d’euros hors bonus, qui peuvent faire grimper le montant total jusqu’à 81 ... Leggi su ilnapolista

