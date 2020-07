Prove Libere MotoGP Andalusia (Di venerdì 24 luglio 2020) Si sono corse oggi, 24 luglio 2020, le Prove Libere per il MotoGP Andalusia. A causa della pandemia di coronavirus, il calendario 2020 rivisto della MotoGP presenta diverse tappe che si svolgono sullo stesso circuito, con il primo MotoGP Andalusia che si svolge a Jerez, dove domenica si è corso il GP di Spagna. Il Primo turno di Prove Libere del MotoGP Andalusia Dato che il circuito ha già ospitato quattro giorni di corsa, il 1 ° PQ è stato un affare piuttosto semplice e senza grandi sorprese. La maggior parte dei piloti si è concentrata più sulle corse lunghe piuttosto che su un attacco a tempo. Aleix Espargaro, su Aprilia, ha fissato il ritmo iniziale ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - SkySportMotoGP : ?? #FP2 inedite, comanda Nakagami ?? Primi 10 in 7 decimi, Morbidelli 4°, primo degli italiani 1????? @takanakagami30 1… - SkySportMotoGP : #Moto3, GP di Andalusia. Prove libere di Jerez: 1° Fernandez, Migno 5° nella combinata #SkyMotori #SkyMotoGP… - pasto_388 : RT @FormulaHumor: Forse non si siamo capiti. Imola avrà un solo turno di prove libere?! - FormulaHumor : Forse non si siamo capiti. Imola avrà un solo turno di prove libere?! -