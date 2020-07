Prevenire le rughe da giovani: a 30 anni servono alcune buone abitudini (Di venerdì 24 luglio 2020) Per rallentare l’avanzata dei segni dell’invecchiamento occorre mettere in atto alcune sane abitudini già da giovani, a partire dai trent’anni. Scopri quali! I trent’anni, un momento di svolta nella vita di ogni donna e, soprattutto, un momento di cambiamento. Spente le temute candeline si tende a fare un po’ il bilancio della vita. Il comune … L'articolo Prevenire le rughe da giovani: a 30 anni servono alcune buone abitudini è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

TuaMe_it : “Obiettivo: rendere la pelle più luminosa e impiegare le proprietà della tossina più famosa al mondo per prevenire… - obraposthuma : Hai già un diploma olandese quando sai cosa ti farà restare sveglia per scrivere, per esempio spararsi acqua di ros… -

Ultime Notizie dalla rete : Prevenire rughe Il vademecum per prevenire i danni provocati dal sole Inchiesta Sicilia Pelle perfetta: ecco i 10 migliori cibi per una pelle sana

Mangiare pomodori regolarmente permette inoltre di mantenere la pelle giovane più a lungo perché aiuta a prevenire le rughe. Dal momento che si tratta di un alimento molto acido, è bene comunque non ...

Mani che invecchiano: ecco come fermare il tempo

I segni dell’età si vedono soprattutto su questa parte del corpo, spesso trascurata. Essendo sempre esposte alle intemperie e alle attività più dure della giornata, le mani sono decisamente una delle ...

Mangiare pomodori regolarmente permette inoltre di mantenere la pelle giovane più a lungo perché aiuta a prevenire le rughe. Dal momento che si tratta di un alimento molto acido, è bene comunque non ...I segni dell’età si vedono soprattutto su questa parte del corpo, spesso trascurata. Essendo sempre esposte alle intemperie e alle attività più dure della giornata, le mani sono decisamente una delle ...