Monitor Italia, dopo Bruxelles schizza la fiducia nel governo Conte (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA – Schizza tra gli italiani la fiducia nel governo Conte 2 dopo il Consiglio europeo di Bruxelles. In una settimana l’esecutivo ha guadagnato il favore di un 1,4% di italiani. Cala conseguentemente anche la percentuale di coloro che non hanno fiducia nel governo giallorosa. E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecnè, con interviste effettuate il 23 e 24 luglio. Una settimana fa il 29,8% degli italiani aveva fiducia nell’esecutivo, oggi la percentuale sale al 31,2%. Era dal 30 aprile che non si registrava una fiducia di queste dimensioni. Coloro che non hanno fiducia sono invece scesi dal 65,8% al 64% (-1,8%). In aumento i ‘senza opinione’, dal 4,8% al 4,4%. Leggi su dire

