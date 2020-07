Milan, Massara ammette: “Ibrahimovic indiscutibile, terremo conto in sede di rinnovo” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Appena avremo tempo parleremo seriamente con Zlatan. Ci confronteremo con lui“. Si è espresso così Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, nel prepartita della sfida contro l’Atalanta. Il ds rossonero è ben conscio delle qualità di Ibrahimovic, ma ogni discorso relativo al suo rinnovo verrà rimandato al termine del campionato, quando il Milan prenderà decisioni importanti per approcciarsi alla nuova stagione. Massara ha spiegato a Sky Sport: “ora è sereno, determinato, agguerrito è Ibra, è un campione e ci sta dando un contributo indiscutibile. Non se ne può non tener conto“.L'articolo Milan, Massara ammette: ... Leggi su sportfair

