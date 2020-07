Meteo PROSSIMA SETTIMANA: confermato il CALDO AFRICANO, ma con qualche ECCEZIONE. Aggiornamenti (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano - SITUAZIONE - Dopo il transito di un fronte freddo di origine atlantica, foriero di nubifragi, temporali e grandinate al Nord e su parte del Centro nella giornata di venerdì e di residui rovesci nelle prime ore di sabato lungo il medio e basso versante adriatico, domenica l'alta pressione tornerà gradualmente a consolidarsi sull'Italia, ripristinando condizioni di generale stabilità atmosferica e un ampio e preminente soleggiamento, inframezzato solo da annuvolamenti cumuliformi e locali acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e nelle aree interne appenniniche, in un contesto termico senza particolari eccessi. VERSO UN DECISO RINFORZO DELL'ANTICICLONE - Nei primi giorni della nuova SETTIMANA, una circolazione depressionaria in approfondimento tra le Isole britanniche, il Mare del Nord e la Scandinavia occidentale incentiverà un ... Leggi su abruzzo24ore.tv

annamariamoscar : Meteo: prossima settimana caldo torrido in tutta Italia con picchi di 40 gradi - AshlinLuce : Che sono un’ottimista si vede dal fatto che se delle due app del meteo che ho sul tel una mette più di 36 gradi per… - sanktaiinej : stanno facendo finta di essere in radio con tanto di pubblicità e previsioni meteo alla prossima interruzione senti… - Ginko92_ : RT @tweetnewsit: Meteo Italia: ESTATE avanti tutta dopo i temporali - tweetnewsit : Meteo Italia: ESTATE avanti tutta dopo i temporali -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo PROSSIMA

La grande ondata di calore, che abbraccerà l’Italia per gran parte della settimana, scaturirà per effetto della rimonta dell’anticiclone africano. La cupola anticiclonica andrà a piazzare i propri mas ...Situazione: l'anticiclone africano continua ad espandersi verso l'Italia poco o per nulla contrastato da un flusso atlantico che ha deciso di rinunciare seppur temporaneamente al confronto. Il tempo s ...