Mes | Crimi | “Dibattito fuori tempo | sono soldi che non servono”

Vito Crimi, capo politico dei 5 Stelle, ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni che sembrano chiudere la porta all'utilizzo del Mes. Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la questione del Mes, che ormai da mesi divide la maggioranza di governo. Crimi ha affermato che "parlare del Mes oggi è …"

La tregua è davvero finita. E il Mes ancora una volta agita le forze politiche di maggioranza e di opposizione. A riaccendere la miccia alcune dichiarazioni che il ministro dell’Economia Gualtieri avr ...ROMA, 24 LUG - "Io credo che la preoccupazione di tutti oggi dovrebbe essere di mettere a terra quegli stanziamenti già messi in campo anche in sanità' e istruzione, prima ancora di pensare a nuovi so ...