Luca Barbareschi entra nello studio di Io e Te e scoppia a piangere. Pierluigi Diaco: “Che succede?” (Di venerdì 24 luglio 2020) Luca Barbareschi fa un appello a Io e Te Continua la programmazione di Io e Te, il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco e con la partecipazione di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Tra una polemica e l’altra per il suo stile di conduzione, il padrone di casa nella giornata di mercoledì 22 luglio 2020 ha accolto nello studio romano di via Teulada Luca Barbareschi. Quest’ultimo è il direttore del Teatro Eliseo della Capitale e nel salotto di Diaco ha lanciato un disperato appello alle istituzioni del Nostro Paese: “Aiutatemi a non chiudere l’Eliseo”. Ma in apertura di trasmissione qualcosa che ha visto ha fatto commuovere l’attore ed ex politico. Di cosa si ... Leggi su kontrokultura

