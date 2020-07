Lotta, il “match of the year”: tutto pronto per Frank Chamizo contro Kyle Dake (Di venerdì 24 luglio 2020) Da molti è stato definito il “match of the year”, quello tra Frank Chamizo e Kyle Dake che andrà in scena domani 25 luglio ad Austin, in Texas. È il primo incontro fra i due colossi della Lotta Stile Libero: l’azzurro già due volte campione del mondo e quattro europeo, oltre che bronzo olimpico a Rio; lo statunitense due volte campione iridato nel 2018 e nel 2019. Stavolta è Frank a cambiar categoria di peso. Solitamente nei -74kg, è salito invece ai -79kg per rincorrere l’americano che la fa da padrone nella categoria ormai da qualche anno. L’evento è organizzato da FlowWrestling, dove sarà possibile guardare l’incontro in streaming a partire dalle ore 2:00 ... Leggi su sportface

