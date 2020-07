Leodori: riaccendiamo sviluppo grazie a ‘Lazio Veloce’, non un minuto da perdere (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – “Con ‘LazioVeloce’ riaccendiamo i motori dello sviluppo e mettiamo il Lazio sul fuso orario di un’area piu’ moderna e competitiva”. Cosi’ su Facebook il vicepresidente del Lazio, Daniele Leodori. “Una mobilita’ efficiente vuol dire una vita piu’ facile per milioni di lavoratori, per le imprese e un aiuto al settore del turismo- scrive- grazie alla strategia della Regione Lazio e al Governo, nei prossimi 8 anni stanzieremo 13 miliardi di euro per opere centrali che finalmente partiranno e cambieranno la vita dei nostri spostamenti, non solo a Roma e nella sua area metropolitana, ma in tutte le province”. “Non c’e’ un minuto da perdere- conclude Leodori- Lo dobbiamo al ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Leodori riaccendiamo Leodori: riaccendiamo sviluppo grazie a 'Lazio Veloce', non un minuto da perdere RomaDailyNews