Laghi, ENEA in campo per cianobatteri e microplastiche (Di venerdì 24 luglio 2020) ENEA in campo su cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche, due emergenze che affliggono i Laghi italiani e non solo ENEA in campo su cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche, due emergenze che affliggono i Laghi italiani e non solo, con effetti su salute dell’uomo, ecosistemi, qualità delle acque potabili e attività economiche.… L'articolo Laghi, ENEA in campo per cianobatteri e microplastiche Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

OPresenti : RT @ENEAOfficial: #Ambiente #laghi ENEA in campo su emergenza #cianobatteri, le #alghe verdi-azzurre che affliggono i laghi italiani e non… - maupollino : RT @ENEAOfficial: #Ambiente #laghi ENEA in campo su emergenza #cianobatteri, le #alghe verdi-azzurre che affliggono i laghi italiani e non… - BloowaterP : RT @ENEAOfficial: #Ambiente #laghi ENEA in campo su emergenza #cianobatteri, le #alghe verdi-azzurre che affliggono i laghi italiani e non… - ENEAOfficial : #Ambiente #laghi ENEA in campo su emergenza #cianobatteri, le #alghe verdi-azzurre che affliggono i laghi italiani… - Valenti48718030 : RT @ENEAOfficial: Mercoledì 22 luglio prende il via al lago Trasimeno il campionamento delle microplastiche a cura di @ENEAOfficial e @arpa… -