Inter, Conte puntualizza: “caldo e calendario compresso sono un problema, abbiamo 3 giorni per l’Europa League” (Di venerdì 24 luglio 2020) Prima il Genoa, poi due impegni più complicati contro Napoli e Atalanta: è questo il complicato finale di stagione che aspetta l’Inter fra caldo e impegni ravvicinati. E una volta terminata la Serie A, c’è subito l’Europa League dopo appena 3 giorni. Una situazione che Antonio Conte non ha mancato di sottolineare: “i ritmi sono diversi rispetto al passato per il periodo in cui li stiamo affrontando. Stiamo giocando e ci stiamo allenando a temperature molto alte, tutto è stato fatto in maniera molto compressa proprio per permettere di finire questo campionato. È un’esperienza nuova che ci auguriamo tutti di non dover ripetere, anche perché finiremo quest’anno ma qualche strascico negativo si vedrà anche per l’anno prossimo. ... Leggi su sportfair

