In Italia arriva Huakai, l’app spagnola che propone viaggi di gruppo responsabili in totale sicurezza (Di venerdì 24 luglio 2020) Le circostanze ci hanno costretto a ripensare anche le nostre vacanze. A causa della pandemia, la parola d’ordine di questa estate 2020 sarà sicurezza. Non per questo è vietato partire e trovare delle soluzioni originali e divertenti: arriva dalla Spagna “Huakai”, l’app delle avventure responsabili. Infatti, il progetto consiste in diversi possibili itinerari, tutti all’insegna della responsabilità con viaggi di gruppo, sostenibili e a prova di distanza. L’app si rivolge a un target giovane, di viaggiatori fra i 25 e i 40 anni vogliosi di fare nuove esperienze e intraprendere nuove avventure. La formula di Huakai I viaggi di gruppo saranno ... Leggi su newsagent

NicolaPorro : Raggiunto a #Bruxelles l’accordo sul #RecoveryFund: un’intesa per commissariare l’#Italia. @RicoAlessandro ci spieg… - robersperanza : Dopo 4 giorni e 4 notti difficili arriva una bella giornata per l’Europa. Finalmente più investimenti e più solidar… - AnnaAscani : L’intesa è arrivata e il #NextGenerationEU è realtà. L’Europa c’è. Questo è un giorno molto importante per l’Italia… - Luciano06815942 : RT @MariaRo51490621: @ChiodiDonatella Perché chi arriva in Italia, già protetto da una rete organizzativa, ci rimarrà per sempre e, a tal f… - TMW_radio : #Maracanà ?? @FabRavezzani: 'A Conte si chiedeva di andare vanti in Champions, per fare bella figura in Coppa Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia arriva Xiaomi Mi Note 10 Lite, il nuovo smartphone arriva in Italia già scontato a 349 euro Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Italia: confermato lo stato d’emergenza e proroga della legge

Il premier Conte informa sulla proroga della legge. Tutte le regole da seguire per contenere il contagio da Coronavirus, continueranno fino ad ottobre. Arrivata l’approvazione della proroga dello stat ...

Il caso Sogin, 8 miliardi a spese degli italiani per smaltire le scorie nucleari

Arriva sempre il momento di fare i conti. Arriva per tutti: anche per chi ha sempre pensato che quel momento non arrivasse mai. Tipo la Sogin, l’unica società pubblica che da quando è nata, ormai sono ...

Il premier Conte informa sulla proroga della legge. Tutte le regole da seguire per contenere il contagio da Coronavirus, continueranno fino ad ottobre. Arrivata l’approvazione della proroga dello stat ...Arriva sempre il momento di fare i conti. Arriva per tutti: anche per chi ha sempre pensato che quel momento non arrivasse mai. Tipo la Sogin, l’unica società pubblica che da quando è nata, ormai sono ...