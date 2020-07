Grazie a un enzima Covid sfugge al nostro sistema immunitario (Di venerdì 24 luglio 2020) (immagine: CDC/API/Gamma-Rapho via Getty Images)Se all’inizio dell’anno Covid ci ha preso di sorpresa, negli ultimi mesi la scienza ha lavorato instancabilmente per conoscere meglio questo virus insidioso, e preparare contromisure adeguate. Oggi fortunatamente non passa giorno senza una qualche nuova scoperta su Sars-Cov-2, e la più recente arriva dai laboratori dell’università del Texas, dove è stata appena documentata la struttura di un enzima fondamentale perché il virus riesca a replicarsi nelle cellule del nostro organismo, sfuggendo al controllo del sistema immunitario. Una scoperta pubblicata sulle pagine di Nature Communications, che in futuro permetterà di sviluppare nuovi farmaci con cui impedire al virus di eludere le ... Leggi su wired

"Si ritiene - spiega Guastamacchia - che il nuovo coronavirus possa entrare nelle cellule ospiti (e così infettare la persona) tramite l'enzima di conversione dell'angiotensina 2 (Ace2), grazie ...

Coronavirus in forma grave, perché gli uomini sono più a rischio (secondo un nuovo studio italiano)

Dietro il maggior rischio degli uomini di contrarre e di sviluppare forme gravi e letali di Covid-19 c'è il "doppio" ruolo giocato dal testosterone. A livelli normali o superiori l'ormone aumenta il r ...

