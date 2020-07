Google, pronte 100mila borse di studio per corsi di formazione (Di venerdì 24 luglio 2020) Appena arrivato l’annuncio da parte di Google di 100mila borse di studio e tre nuovi corsi di formazione rivolti a chiunque fosse interessato: tutti i dettagli Già nel 2018 Google aveva dato il via a diversi corsi di formazione per ottenere certificazioni informatiche. Qualche mese fa il colosso di Mountain View ha destinato anche un … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

_l_l__l_l_l__l_ : somniferi costreti nome utente due parole parola-parola - o _ o / o = o ? o ¿ o * o ^o ' o ( o ) o % o $ o · o # o… -

Ultime Notizie dalla rete : Google pronte Google, pronte 100mila borse di studio per corsi di formazione Inews24 Oppo pronta ad annunciare il suo primo smartwatch Wear OS

Oppo a fine mese presenterà il suo primo smartwatch alimentato dalla piattaforma Wear OS di Google. A riportarlo è stato Engadget, che ha condiviso l'immagine teaser qui sotto. Non si tratterà del pri ...

"Venite a tavola, il pranzo è pronto!": tra poco sarà l'Assistente Google a dirlo

Google sta testando una nuova funzionalità per l'Assistente: si chiama "Family Bell", ed attualmente è in fase di test solo negli Stati Uniti, e solo per un numero molto ristretto di utenti. Tra cui i ...

Oppo a fine mese presenterà il suo primo smartwatch alimentato dalla piattaforma Wear OS di Google. A riportarlo è stato Engadget, che ha condiviso l'immagine teaser qui sotto. Non si tratterà del pri ...Google sta testando una nuova funzionalità per l'Assistente: si chiama "Family Bell", ed attualmente è in fase di test solo negli Stati Uniti, e solo per un numero molto ristretto di utenti. Tra cui i ...