Gondole a Venezia per 5 passeggeri al massimo. Turisti in sovrappeso. (Di venerdì 24 luglio 2020) Le Gondole a Venezia hanno dovuto subire un ridimensionamento della loro capienza massima. Ma questa volta non c’entra nulla il distanziamento sociale. La vera causa è il numero sempre maggiore di Turisti sovrappeso. Il limite di capienza massima prevista per la classica gondola Veneziana (chiamata “da nolo”) era di 6 passeggeri, ma a causa del … Leggi su periodicodaily

LaStampa : Le gondole di Venezia limitano il numero di passeggeri a bordo. - PianoNobile18 : Le #gondole di #Venezia limitano il numero di passeggeri a bordo. Il distanziamento sociale e le norme anti #covid… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: I turisti pesano sempre di più. #seiparole #scritturebrevi @FChiusaroli “ I turisti pesano sempre di più”, #Venezia li… - emmabaccaglio : I turisti pesano sempre di più. #seiparole #scritturebrevi @FChiusaroli “ I turisti pesano sempre di più”,… - teletext_ch_it : Venezia,solo 5 passeggeri sulle gondole -

Ultime Notizie dalla rete : Gondole Venezia “I turisti pesano sempre di più”, Venezia limita il numero di passeggeri sulle gondole La Stampa Niguarda e Ca' Granda ancora sott'acqua: le auto come le gondole di Venezia

Ennesimo allagamento per le strade di Niguarda e Ca' Granda, dove i cittadini si sono svegliati ancora una volta sott'acqua a causa del maltempo. Per le strade veri e propri torrenti, con le automobil ...

“I turisti pesano sempre di più”, Venezia limita il numero di passeggeri sulle gondole

Le gondole di Venezia limitano il numero di passeggeri a bordo. Ma questa volta il distanziamento sociale e le norme anti-covid non c'entrano: ad aver portato a questa decisione è il «peso» dei turist ...

Ennesimo allagamento per le strade di Niguarda e Ca' Granda, dove i cittadini si sono svegliati ancora una volta sott'acqua a causa del maltempo. Per le strade veri e propri torrenti, con le automobil ...Le gondole di Venezia limitano il numero di passeggeri a bordo. Ma questa volta il distanziamento sociale e le norme anti-covid non c'entrano: ad aver portato a questa decisione è il «peso» dei turist ...