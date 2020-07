Gerry Scotti, dopo l’incidente i fan preoccupati: fatica a camminare (Di venerdì 24 luglio 2020) In questi giorni sono in corso le registrazioni di Tu si que vales, il programma autunnale di Maria De Filippi in onda su Canale5. La trasmissione di successo del sabato sera di Mediaset, oltre alla stessa moglie di Maurizio Costanzo, vede la partecipazione di altri volti popolari come Sabrina Ferilli, che ricopre il ruolo di capo della giuria popolare, Belen Rodriguez che conduce insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ad affiancare Maria De Filippi nel ruolo di giurati ci sono poi Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. È proprio quest'ultimo a preoccupare i fan del programma e non solo, a causa di un video girato dall'argentina nel backstage. Gerry Scotti cammina a fatica sostenuto dalle stampelle e, guardando attentamente la sua gamba, si nota ... Leggi su howtodofor

louseiunfigo : @_ichooseoned Gerry Scotti - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: C'è grande apprensione per Gerry Scotti dopo il video di Belen Rodriguez, che l'ha immortalato in stampelle e con un vistos… - ilgiornale : C'è grande apprensione per Gerry Scotti dopo il video di Belen Rodriguez, che l'ha immortalato in stampelle e con u… - louiscyfere : Gerry Scotti con le stampelle: una pausa estiva 'in gamba' - CorriereUmbria : Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti: a Tu Si Que Vales è una questione di gambe #belenrodriguez… -