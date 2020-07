Festa Crotone: il pari dello Spezia regala la promozione in A (Di venerdì 24 luglio 2020) Festa grande a Crotone: la formazione di Stroppa torna in Serie A a distanza di due anni. L'impresa riesce con due turni d'anticipo rispetto alla tabella di marcia. Merito di un campionato di altissimo livello coronato dal successo contro il Livorno. Nell'anticipo delle 18.45 gli amaranto si illudono, trovando il gol del vantaggio dopo 12 minuti con Trovato che sfrutta perfettamente uno svarione difensivo dei calabresi. Poi però la squadra di Stroppa cambia passo e non c'è partita. Zanellato e Simy ribaltano il match tra il 31' e il 35'. Gerbo fissa il risultato sul 3-1 al 40'. Nella ripresa il Crotone dilaga: Molina e ancora Simy siglano un pesante 5-1. Per la Festa promozione bisogna attendere le 22.55, quando arriva il triplice fischio a Cremona tra i grigiorossi e lo ... Leggi su itasportpress

