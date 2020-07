Ferragamo, ottiene finanziamento da Intesa SP con premialità su fattori ESG (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Salvatore Ferragamo ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo, in qualità di finanziatore iniziale, che ha agito anche come global coordinator, bookrunner, e sustainability coordinator attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking. Il finanziamento, pari a 250 milioni di euro, è articolato in una linea di credito term loan con scadenza quinquennale al 2025 e una linea di credito revolving con scadenza al 2024 e possibilità di rinnovo per un successivo anno, ciascuna per un importo di 125 milioni. Il finanziamento è concesso per sostenere specifici obiettivi ESG di Salvatore Ferragamo e finanziare generiche esigenze di cassa della Società, con la previsione di un meccanismo premiante al ... Leggi su quifinanza

scarci : Ferragamo ottiene da Banca Bpm un prestito da 1 milione dando in garanzia il Brunello di Montalcino -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragamo ottiene Ferragamo, ottiene finanziamento da Intesa SP con premialità su fattori ESG Teleborsa Ferragamo, ottiene finanziamento da Intesa SP con premialità su fattori ESG

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo, in qualità di finanziatore iniziale, che ha agito anche come global coordinator, bookrunner, e sust ...

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo, in qualità di finanziatore iniziale, che ha agito anche come global coordinator, bookrunner, e sust ...