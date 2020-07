Erati e Palmisano chiudono la rosa della New Mater (Di venerdì 24 luglio 2020) CASTELLANA GROTTE, BARI,- Doppio colpo in chiusura di mercato per la New Mater Castellana Grotte che mette a disposizione di coach Flavio gulinelli una coppia di centrali in vista della prossima ... Leggi su corrieredellosport

« A Castellana mi sono fermato e da Castellana riparto. L’infortunio prima e il Covid dopo: all’inizio ho vissuto sensazioni particolari, sono stato spiazzato. Mi hanno operato al ginocchio 3 giorni ...

Il primo è quello di Alex Erati, centrale, classe 1994 (26 anni ... Il secondo nome, invece, è quello di Luca Palmisano, anche lui centrale, classe 1998, nato a Taranto, 200 cm.

