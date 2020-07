Delitto Mollicone, tre carabinieri rinviati a giudizio per «l’omicidio nella caserma di Arce» (Di venerdì 24 luglio 2020) Tutti rinviati a giudizio – come richiesto dalla procura di Cassino – per l’omicidio di Serena Mollicone, trovata morta in un boschetto vicino Arce, in provincia di Frosinone, nel giugno del 2001. Il giudice per l’udienza preliminare di Cassino, Domenico Di Croce, ha disposto il rinvio a giudizio di Franco Mottola, maresciallo dei carabinieri ed ex comandante della stazione di Arce, di sua moglie, Anna Maria, e di suo figlio Marco, insieme al maresciallo Vincenzo Quatrale e all’appuntato Francesco Suprano. La prima udienza è fissata per l’11 gennaio. Mottola, la moglie e il figlio sono accusati di concorso in omicidio. Stessa accusa per Quatrale, che deve rispondere anche di istigazione al suicidio del brigadiere Santino ... Leggi su open.online

