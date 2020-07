Cucchi, Casamassima: “Querelo chi scrive ‘io sotto la media’, quale tutela per chi denuncia?” (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA – “Un carabiniere inferiore alla media, questo riportano le note che oggi volevano farmi firmare con ammonizione. Due anni con questo tipo di aggettivazioni e mi butteranno fuori. A farmi le note un maresciallo che avevo denunciato a inizio anno. Presenteremo un ricorso e una querela per chi le ha redatte”. Lo scrive in un post, sul proprio profilo Facebook l’appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, Riccardo Casamassima, la cui deposizione ha riaperto il caso Cucchi e portato al nuovo processo. Leggi su dire

