Covid, 8 nuovi casi a Bergamo In Lombardia 53 - I dati aggiornati (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, i dati di venerdì 24 luglio. In Lombardia non si registra nessun decesso dopo i tre di ieri. In provincia di Sondrio non ci sono nuovi contagi.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi Coronavirus Lazio, il bollettino: 18 nuovi casi, quasi tutti dall'estero Il Messaggero Coronavirus, tornano a calare i contagi: 252 in 24 ore. Cinque morti nell’ultima giornata

Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 252 le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore, con il totale che sale così a 245.590 dall’inizio della pandemia. Ieri i ...

Coronavirus, bollettino 24 luglio: 245.590 casi in Italia, di cui 198.192 guariti e 35.097 morti

252 contagiati e 5 morti nelle ultime 24 ore Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 24 luglio. Aumentano i nuovi contagi da Covid-19 in Italia: sono 252, di cui 53 in ...

