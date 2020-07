Coronavirus, scoppia focolaio in un convento: 13 vittime (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, situazione critica in un convento americano. Una volta entrato il virus, è strage con ben 13 vittime per il momento. Uno scenario che conferma sempre di più il quadro disperato negli USA. Coronavirus, nuovo focolaio in un convento negli Stati Uniti. Come infatti si apprende dalla stampa statunitense, un nuovo epicentro ha preso vita … L'articolo Coronavirus, scoppia focolaio in un convento: 13 vittime proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoppia CORONAVIRUS Italia: Ultimo Bollettino, SCOPPIANO FOCOLAI! +252 CONTAGIATI, +5 MORTI, +1 in T.INTENSIVA iLMeteo.it Covid, il ceppo dei coniugi cinesi

Per raccontare questa storia, occorre tornare al 31 gennaio, quando il Coronavirus viene riscontrato per la prima volta in Italia nei due coniugi cinesi, atterrati a Malpensa il giorno 23, ospiti quel ...

Coronavirus, focolaio a Messina: l'Asp isola un istituto ortopedico

Tra questi c'è anche un infermiere che è già in quarantena obbligatoria. Scoppia un focolaio di Covid-19 a Messina, nell'istituto ortopedico di Ganzirri. Per questo motivo l'Azienda sanitaria ...

