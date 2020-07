Commisso spazientito: "Se non arrivano passi in avanti sullo stadio..." (Di venerdì 24 luglio 2020) FIRENZE - '' Qualora non vi saranno passi avanti per la Fiorentina nella riunione di domani diramerò un altro comunicato dichiarando quali azioni intraprenderò non solo riguardo il Centro Sportivo ma ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - ''Qualora non vi saranno passi avanti per la Fiorentina nella riunione di domani diramerò un altro comunicato dichiarando quali azioni intraprenderò non solo riguardo il Cen ...

Le osservazioni della Sovrintendenza sul progetto per il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli sono arrivate proprio nel giorno della conferenza dei servizi. Una tempistica che la società ...

