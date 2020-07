Come salvare le scuole in tempo per la riapertura di settembre (Di venerdì 24 luglio 2020) In questi giorni i deputati della commissione Cultura della Camera stanno ricevendo diverse segnalazioni di dirigenti scolastici che ci mandano un unico, univoco messaggio: alle attuali condizioni molte scuole a settembre non potranno riaprire. Penso alle lettere che abbiamo ricevuto dall’Istituto Galilei di Firenze e dall’Istituto Claudio Abbado di Roma, per citare due casi. Penso ai molti asili pubblici privati in difficoltà, ad esempio a Milano e Roma Come si è letto nelle cronache dei giornali. Penso ai ripetuti allarmi lanciati dai sindacati. Se il Governo non affianca provvedimenti concreti alle parole, se non si prendono subito misure straordinarie, a settembre rischiamo un vero e proprio disastro scolastico. Oramai arrivati a poco più di un mese dall’inizio dell’anno ... Leggi su linkiesta

Spese pazze Ars, condannato Pogliese:

Quattro anni e tre mesi per il primo cittadino etneo: esclusa l'ipotesi delle dimissioni, sarà sospeso per 18 mesi PALERMO - La terza sezione del tribunale di Palermo ha condannato cinque imputati, tu ...

Lavoro, ecco la «mappa» dei 43 Paesi dove licenziare è più difficile

Difficile in Italia, Cile, Russia, Kazakistan, Francia, Portogallo, Cina. Più fattibile in Spagna, Svizzera, Perù, Messico, Austria, Nuova Zelanda. Molto facile negli Stati Uniti, in Brasile e in Arge ...

