Casavatore e Secondigliano esultano: Emanuele, 12enne caduto dal tetto, non è più in pericolo di vita (Di venerdì 24 luglio 2020) Buone notizie per Emanuele, il 12enne di Secondigliano caduto ieri da un edificio di Casavatore, che si trovava in prognosi riservata al Santobono. Il ragazzino è uscito dal coma e non è più in pericolo di vita. Dopo la caduta, che gli aveva causato un grave trauma cranico, Emanuele ha subito un delicato intervento chirurgico alla … L'articolo Casavatore e Secondigliano esultano: Emanuele, 12enne caduto dal tetto, non è più in pericolo di vita Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

