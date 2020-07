Borse, listini europei tutti in rosso sulle nuove tensioni tra Usa e Cina. Il rendimento dei Btp torna sopra l’1% (Di venerdì 24 luglio 2020) Le Borse europee ampliano i ribassi nella prima ora di contrattazioni sulle nuove tensioni fra Stati Uniti e Cina. Pechino, dopo la chiusura del consolato cinese a Houston, in Texas, ha chiuso per ritorsione il consolato statunitense a Chengdu. A Milano il Ftse Mib perde il 2%, Francoforte cede il 2,16%, Londra l’1,72% e Parigi il 2,01%. Cali in scia a quelli dei listini cinesi, con Shanghai che ha ceduto i 3,86% e Shenzhen a -5 per cento. Sul mercato obbligazionario intanto risale poco sopra l’1% il rendimento dei Btp decennali italiani, che giovedì era sceso sotto quel valore per la prima volta da prima dell’emergenza Covid. In compenso sul fronte produttivo in Eurozona l’attività economica a luglio è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Pechino aveva minacciato ripercussioni, e così è stato: nelle ultime ore di contrattazioni della sessione di Borsa asiatica è stata nunciata la chiusura del consolato statunitense a Chengdu, capoluogo ...

Borsa svizzera: apre in ribasso

Apertura negativa per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'255,83 punti, in flessione dell'1,23% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva l'1,10% a 12'7 ...

