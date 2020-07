Alex Zanardi, la brutta e improvvisa notizia poco fa (Di venerdì 24 luglio 2020) Solo ieri la notizia del suo trasferimento ma oggi cambia tutto di nuovo e non ci sono buone notizie. La testimonianza del cappellano Luca PoliIn ambulanza Zanardi è arrivato a Villa Beretta, in pochi lo sapevano e c’erano, per fortuna, pochi curiosi e un paio di telecamere. Parlando con ‘La Gazzetta dello Sport’ Luca Poli, il cappellano della struttura, ha detto di aver avuto modo di vedere Zanardi e ha raccontato le sue impressioni: (Continua...) Alex è cosciente un po’ si e un po’ no, a momenti. Speriamo, perché quell’uomo è un simbolo. Dopo il viaggio era molto stanco. L’ho visto per poco tempo e credo avesse tutto il diritto di essere provato da un viaggio del genere. Quando uno è così stanco non ha ... Leggi su howtodofor

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - Gazzetta_it : #Zanardi trasferito in terapia intensiva al #SanRaffaele di Milano: 'Condizioni instabili' - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - varesenews : Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano - fbg3003 : RT @Open_gol: ?? Era ricoverato in una struttura di riabilitazione afferente all’ospedale Valduce di Como -