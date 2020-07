Alessandro Basciano su Temptation Island: ecco cosa è accaduto davvero con Valeria a telecamere spente (Di venerdì 24 luglio 2020) Nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, in edicola a partire da oggi 24 luglio, Alessandro Basciano ha fatto delle confessioni su Temptation Island. Il ragazzo, di recente, è finito nel mirino dei gossip in seguito alle accuse di complotto insieme all’ex di Ciavy, Valeria. Tentatore e fidanzata si sono molto avvicinati durante l’esperienza del reality show, anche se ci sono stati dei momenti che non sono stati immortalati dalle telecamere. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato proprio il giovane. Le confessioni di Alessandro Basciano Alessandro Basciano ha fatto delle confessioni su Temptation Island e sul suo rapporto con ... Leggi su kontrokultura

