Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 16:30 (Di giovedì 23 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2020 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON LA A1 FIRENZE-Roma, PER LAVORI SI RALLENTA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO VERSO Roma. PASSIAMO ALLA TIBURTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO LA SCORSA NOTTE, AL MOMENTO RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI IN DIREZIONE TIVOLI. DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, INVECE, CHIUSA VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FUOCO SACRO IN DIREZIONE DELLA CASILINA. DEVIATE LE LINEE BUS 057 E 059. DUE GLI INCENDI CHE STANNO CREANDO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE IN QUESTE ORE: UNO ... Leggi su romadailynews

