UFFICIALE | Inter, sospiro di sollievo per De Vrij: le condizioni del difensore (Di giovedì 23 luglio 2020) L' Inter è uscita da San Siro dopo lo 0 a 0 con la Fiorentina di ieri con un doppio rammarico. In primis quello di non esser riuscita a conquistare tre punti per proseguire la difficile rincorsa scudetto alla Juve. Poi quello per Stefan De Vrij, che ha abbandonato il campo contro i viola nel primo tempo per un infortunio che aveva subito destato preoccupazione in Antonio Conte, anche e soprattutto in vista del Getafe e degli ottavi di finale di Europa League in gara secca. FC Internazionale v... Leggi su 90min

MatteoBarzaghi : Inter ufficiale con Skriniar, Ranocchia e Bastoni. Candreva e Biraghi sulle fasce, Brozovic e Gagliardini in mezzo.… - passione_inter : ?? | UFFICIALE ?? #JoaoMario lascia il @fclokomotiv ?? IL COMUNICATO ?? - ilcalciofemm : #MERCATO - @HellasVeronaFC, ufficiale l'arrivo di #Colombo dall'@Inter_Women #calciofemminile #calciomercato - 3cuori1ohana : RT @mike_fusco: Questo è il Nike Merlin, pallone ufficiale della serie a 2020 e usato anche durante la partita Juventus-Inter dell' 8 marzo… - internewsit : FOTO - Lega Serie A presenta il nuovo pallone ufficiale 2020-2021 - -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Inter Calciomercato Inter, Marotta risponde a Conte: annuncio ufficiale Cittaceleste.it UFFICIALE | Inter, sospiro di sollievo per De Vrij: le condizioni del difensore

L' Inter è uscita da San Siro dopo lo 0 a 0 con la Fiorentina di ieri con un doppio rammarico. In primis quello di non esser riuscita a conquistare tre punti per proseguire la difficile rincorsa ...

Calciomercato: Napoli-Osimhen ci siamo; Ibra potrebbe restare

La stagione di Serie A sta per concludersi, eppure le protagoniste del nostro campionato non stanno perdendo tempo per provare a piazzare il colpo dell’estate. Il calciomercato è ufficialmente entrato ...

L' Inter è uscita da San Siro dopo lo 0 a 0 con la Fiorentina di ieri con un doppio rammarico. In primis quello di non esser riuscita a conquistare tre punti per proseguire la difficile rincorsa ...La stagione di Serie A sta per concludersi, eppure le protagoniste del nostro campionato non stanno perdendo tempo per provare a piazzare il colpo dell’estate. Il calciomercato è ufficialmente entrato ...