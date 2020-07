Turchia, donne in piazza dopo l’ennesimo femminicidio: «Mai più in silenzio» – Il video (Di giovedì 23 luglio 2020) Un’onda viola, colore simbolo delle proteste contro la violenza sulle donne, ha invaso diverse piazze in Turchia: dopo l’ennesimo femminicidio, non staranno più in silenzio, in un paese dove quello della violenza sulle donne resta un enorme problema. Ma la risposta alle proteste pacifiche non si è fatta attendere: le manifestanti sono state strattonate e spintonate dalle forze dell’ordine turche che hanno tentato di fermarle. Secondo la piattaforma Kadin Cinayeti – come riportato dal Corriere – nel 2019 in Turchia sono state uccise 390 donne per mano di uomini: più dell’anno precedente, quando erano state 337. video editing: Vincenzo Monaco Leggi anche: Netflix stoppa le ... Leggi su open.online

